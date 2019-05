E’ stato pubblicato già dallo scorso 2 maggio l’avviso per la istituzione degli Albi di accreditamento degli Enti, Cooperative Sociali o Associazioni per l’espletamento dei servizi di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione, di Assistenza igienico-personale e di trasporto in favore di alunni diversamente abili delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Caltanissetta per l’anno scolastico 2019/2020.

Le cooperative che saranno accreditate agli Albi Speciali in base alla regolarità dei requisiti richiesti, proporranno gli assistenti e i servizi di trasporto casa-scuola-casa alle famiglie tramite gli Istituti di istruzione frequentati dai figli disabili delegando il pagamento dei servizi al Libero Consorzio Comunale (Ex Provincia Regionale) ai sensi dei Regolamenti approvati con deliberazioni del Commissario Straordinario Dr.ssa Rosalba Panvini.