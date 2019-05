CALTANISSETTA – Grazie all’ospedale Sant’Elia; con una e-mail, firmata, indirizzata alla nostra redazione un nisseno ha raccontato l’esperienza positiva vissuta nel reparto di oculistica.

Mi fa piacere scrivere poche righe ai miei concittadini per far sapere loro che nella nostra città (Caltanissetta) presso il locale Ospedale c’è un reparto di Oculistica che nulla ha da invidiare a quelli del Nord Italia dove ancora tanti si recano anche per fare un semplice intervento di cataratta. Anche per la sottoscritta è stata una piacevole sorpresa! Professionalità e umanità del Primario dottor Giuseppe BONA, educazione e cortesia del personale medico e infermieristico, pulizia e decoro di tutti i locali adibiti ai pazienti e anche a chi li accompagna fanno di questo reparto “il fiore all’occhiello” del Sant ‘Elia

Firmato Geva Vancheri Natale Asarisi