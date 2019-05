CALTANISSETTA – Gioia, positività, sorrisi a 5 stelle per l’insediamento del nuovo consiglio comunale formato, per la prima volta nel capoluogo nisseno, da 24 consiglieri (la precedente legislatura erano 30). Una ventata pentastellata di frizzante ed operativa voglia di rendersi utili alla città come sottolineato a più riprese dagli applausi del folto pubblico che assiepava la sala consiliare. La seduta è stata presieduta da Giovanna Mulè (Caltanissetta Protagonista) che ha riportato il maggior numero di preferenze e manterrà l’incarico sino alla elezione del presidente. Presente tutta la Giunta guidata dal sindaco Roberto Gambino. L’avvio dei lavori era fissato per le ore 9,30 ma è iniziato con ritardo: giramento dei singoli consiglieri con la formula “giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione“. Tra i 24 nuovi consiglieri anche l’assessore nominato Marcello Frangiamone (eletto nella lista del M5S con 251 preferenze) che rassegnerà le dimissioni, subentrerà Giuseppe Difrancesco (106 voti).

Giovanna Mulè al termine dei giuramenti ha ringraziato i presenti ed i nisseni; con un breve discorso ha evidenziato il bene comune della città come rotta da seguire per tutti i consiglieri ed anche per il primo cittadino, pur senza nascondere le diverse provenienze politiche: “Dobbiamo saper favorire la partecipazione che a sua volta stimoli il senso di appartenenza. Dobbiamo ricordare che siamo noi a rappresentare la città, a chiedere al popolo cosa possiamo fare. Le opposizioni sono utili alla democrazia, una scelta saggia può essere il frutto di un confronto dialettico”. Dichiarazione sottolineata da un sincero e corposo applauso da parte di tutti i presenti. Successivamente operata la convalida degli eletti, è stato il turno del primo cittadino per prestare giuramento, salutato da un’autentica ovazione. Il sindaco, emozionato, ha preso la parola: “Sono stato molte volte in questa aula…ma fino ad oggi, mai come sindaco. Questa prima volta la voglia dedicare ai miei colleghi. La macchina comunale cammina con le gambe dei dipendenti. Noi abbiamo una grande responsabilità perché le elezioni hanno dimostrato che i nisseni credono in noi, nel sindaco, nella Giunta ed in tutti i 24 consiglieri. La città necessita di risposte forti ed importanti; per fare questo non è sufficiente avere la maggioranza in consiglio comunale, per questo noi dialogheremo con la minoranza. Il mio discorso è breve ed a braccio, ma ci tengo a ringraziare i nostri amici e parenti presenti tra il pubblico, voi seduti sugli scranni, tutti i dirigenti, la stampa, il collegio dei revisori, la Giunta. Un grazie particolare alla consigliera Adele Castellana che ieri pomeriggio ha perso il papà: Adele (ndr che durante il giuramento non è riuscita a trattenere le lacrime) sta mostrando un alto senso delle istituzioni, è un esempio che ci deve dare la forza di portare avanti le tematiche della città”.

Infine ha chiesto la parola Michele Giarratana in merito all’elezione del presidente del consiglio comunale. “Remeremo tutti nella stessa direzione, per cui chiediamo un confronto sul nome del presidente, che possa andare all’opposizione e comunque sia un nome condiviso da tutti e 24 consiglieri”. Tutto rinviato in merito ai lavori a proposito della concertazione sul nome del presidente del consiglio comunale che i 5 stelle hanno individuato in Giovanni Magrì.

Si sono insediati: 15 consiglieri del Movimento 5 Stelle (Giovanni Magrì eletto con 554 voti; Michele Tumminelli 316;Fabrizio DiDio 274;Nina Schirmenti251; Marcello Frangiamone 251; Marina Mancuso 199; Angela Caruso 174; Michele D’Oro 172; Lisa Faraci 159; Federica Scalia 155; Anna Maria Polidoro 142; Adele Castellana 139; Marco Matta 114; Valeria Visconti 113; Gualtiero Guarino 109) e i 9 consiglieri di opposizione: 3 di Caltanissetta Protagonista (il candidato sindaco battuto al ballottaggio Michele Giarratana, Giovanna Mulè 920 voti; Toti Petrantoni 365 voti); 1 ciascuno Forza Italia (Calogero Adornetto 598), Diventerà Bellissima (Tilde Falcone 374), Udc (Gianluca Bruzzaniti 795), Lega (Oscar Aiello 548), Caltanissetta Rip@arte (Salvatore Mazza 457), Orgoglio Nisseno (Oriana Mannella 268).