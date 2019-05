CALTANISSETTA – L’ex collaboratore Leonardo Messina è introvabile da un paio di mesi. Di lui s’è persa ogni traccia. L’uomo, ormai libero per aver espiato la sua pena, non si è presentato tralatro al processo al superlatitante di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro.

L’uomo, così come riporta Vincenzo Falci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non è più sotto il servizio di protezione centrale. L’ufficialità è arrivata dalla corte d’Assise di Caltanissetta.