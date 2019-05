CALTANISSETTA – Lunedì 27 maggio nei locali dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” si terrà un incontro interregionale delle strutture associate e convenzionate con l’A.R.I.S. (Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari) per discutere sullo stato di attuazione della recente legge di riforma del Terzo Settore e dell’impresa sociale, in relazione anche ai numerosi e rilevanti adempimenti che le Onlus interessate dovranno fare entro la fine di quest’anno. Parteciperanno all’incontro le strutture associate A.R.I.S. presenti in Sicilia, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Apriranno i lavori Padre Virginio Bebber, camilliano, presidente dell’A.R.I.S. Nazionale e il dott. Giorgio De Cristoforo, presidente dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”. L’incontro sancirà ancora una volta la collaborazione tra le due realtà, collaborazione rafforzata dall’interesse verso gli ultimi e i più bisognosi e verso la creazione e il rafforzamento di servizi sempre più qualificati per intercettare e dare risposte pronte ai bisogni sociali.

Gli interventi del dott. Luigi Corbella e dell’avv. Luca Degani guideranno gli ospiti in una documentata riflessione sul Terzo Settore e sulla riforma in atto. Seguirà l’intervento del dott. Diego Vitello che presenterà la realtà e le attività dell’associazione “Casa Famiglia Rosetta”.

L’associazione “Casa Famiglia Rosetta” collabora con l’A.R.I.S. ormai da tempo. Il compianto fondatore e presidente di “Casa Famiglia Rosetta” don Vincenzo Sorce, è stato infatti presidente regionale e vicepresidente nazionale dell’A.R.I.S..

Don Vincenzo puntò, con lungimiranza, sul rafforzamento della rete presente sul territorio nazionale che vedeva in A.R.I.S. convergere diverse strutture sanitarie e socio-sanitarie quali: Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico, ospedali classificati, Centri di riabilitazione, Case di cura, Residenze sanitarie assistenziali ed ex-istituti psichiatrici.

La collaborazione ha visto sviluppare negli anni numerosi incontri utili per migliorare ulteriormente i servizi che l’Associazione ha offerto nel corso della sua storia.