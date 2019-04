PALERMO – “Ho detto che non mi ricandidero’. Sono un presidente ‘fuori moda’. Il mondo e’ cambiato e questa e’ la stagione dell’odio in cui l’avversario diventa nemico, ma io sono abituato ad altre regole e questa non e’ la mia cultura”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa convocata per l’ultimo giorno delle riprese del film ‘Il delitto Mattarella’. “In SICILIA il politico perbene viene definito ‘cristiano bonu ma nenti fa’, cioe’ uno che non dá tangenti o posti di lavoro – ancora Musumeci -. Io voglio guardare in faccia le persone ed essere apposto con la mia coscienza e non cambio perche’ sono convinto che tra due anni cio’ che stiamo seminando emergera'”. E ritornando sul sondaggio pubblicato ieri da ‘Il Sole24 Ore’, Musumeci ha aggiunto: “Sono il presidente con il minor indice di gradimento in Italia e la cosa non mi sorprende. Provo naturalmente amarezza, ma me lo aspettavo”.