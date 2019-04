SERRADIFALCO. La Giunta ha approvato il piano della Gestione Integrata dei rifiuti redatto dalla Srr Ato 3 Caltanissetta Provincia Nord per il 2019. La novità è che, a differenza del 2018, nel 2019 il costo del servizio è diminuito di circa 30 mila euro. Nel 2018 era stato di 1.005.406,38 euro, nel 2019 è di 986.880,95 euro. Inoltre la previsione di incentivazione a favore dei contribuenti che hanno conferito i rifiuti differenziati presso il Centro Comunale di Raccolta (Ccr) di contrada Santa Lucia è di 95.012,65 euro. Una somma raddoppiata rispetto al 2018 quando la premialità per i cittadini era stata 43.649,08 euro. Dunque, minori costi e maggiori incentivazioni per chi conferisce i rifiuti differenziati nel centro comunale di raccolta. Soddisfatto il sindaco Leonardo Burgio (nella foto) che ha rilevato come molti cittadini hanno potuto abbattere dell’80% il costo della bolletta dei rifiuti nella parte variabile pagando solo la parte fissa.