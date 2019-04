SAN CATALDO. E’ in programma domenica prossima 7 aprile il Recital poetico dal titolo “ Tra origine sicana e storia sancataldese “. L’evento sarà in collaborazione con l’Associazione Siciliana Arte e Scienza e proporrà un recital che si inserisce nel solco di un recupero delle tradizioni siciliane del passato , facendo incontrare l’arte poetica e letteraria con la natura, con le tradizioni e le bellezze artistiche della Sicilia in generale e di San Cataldo in particolare, al fine di rivalorizzare e porre all’attenzione pubblica i luoghi artistici, monumentali e naturalistici favorendo un ulteriore interscambio culturale tra i vari poeti ed artisti. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione a suo tempo intrapresa tra il Comune di San Cataldo e l’Associazione Siciliana Arte e Scienza di Messina al fine di promuovere nel proprio territorio attività artistico-culturali mediante la realizzazione di attività e progetti congiunti. Oltre al Recital Poetico prevista anche la visita del centro storico e moderno della città. L’evento si terrà presso la sala Borsellino del palazzo comunale.