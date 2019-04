SAN CATALDO – Dalle 16.00 alle 19.00, in piazza Giovanni XIII, davanti il palazzo comunale, sarà possibile fare i test per HIV, sifilide ed epatite C. I test sono gratuiti e anonimi, e verranno effettuati da un medico. Si tratta di test capillari rapidi: poche gocce di sangue da un dito e pochi minuti sono sufficienti per togliersi ogni dubbio. Sul camper anche i volontari di Arcigay, a disposizione per dubbi e curiosità sul sesso sicuro e sulle modalità di trasmissione delle IST (infezioni sessualmente trasmissibili).

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il comune di San Cataldo, è resa possibile grazie all’8 per mille della Chiesa Valdese, e sarà seguita, alle 19.00, da un incontro sul tema “Persone e diritti” presso il cineteatro Marconi (c.so Vittorio Emanuele).