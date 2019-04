PALERMO – Antonio De Luca e Roberta Schillaci, componenti della Commissione Regionale Antimafia presso l’Assemblea Regionale Siciliana, manifestano stima e vicinanza al sottosegretario Luigi Gaetti al quale riconoscono meriti e capacità.

“I testimoni di giustizia – spiegano i deputati Ars – sono persone che hanno sacrificato la propria vita per servire lo Stato e la comunità alla quale appartengono e lo hanno fatto con tanto coraggio. Per noi la loro protezione è una delle priorità assolute, come dimostrato dal lavoro serrato e a tutto campo svolto in questa direzione dal sottosegretario Luigi Gaetti. A lui e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno si impegnano per permettere ai testimoni di giustizia di vivere al sicuro e ripartire nel mondo del lavoro va il nostro più profondo ringraziamento”.

“Tra le iniziative per aiutare i testimoni, voglio ricordare – precisa Antonio De Luca – alcune delle misure gestite proprio da Gaetti: assegno mensile in favore dei testimoni, pagamento del loro alloggio, delle spese sanitarie, dell’assistenza legale e nei casi specifici, delle spese scolastiche e universitarie. Inoltre, se la persona protetta si trasferisce definitivamente, lo Stato acquista la sua abitazione e gli corrisponde una somma equivalente al valore di mercato”.

“Siamo fiduciosi – concludono i deputati siciliani – che il sottosegretario Gaetti proseguirà nel suo lavoro con la competenza e la serietà che l’ha sempre contraddistinto”.