CALTANISSETTA – La domenica delle Palme porta fortuna alla Nissafive, che pur non giocando, accede alle semifinali playoff del campionato Uisp. Oggi doveva andare in scena il quarto di finale contro il Vespa Club di Enna,ma la squadra avversaria non si è presentata dando cosi la vittoria per 0-5 a tavolino alle ragazze nissene dei mister Salvatore Pastorello e Marco D’arma.

“Eravamo pronti per giocare,ma essendoci un regolamento prendiamo atto e andiamo avanti con la testa alla prossima semifinale”, dichiara Salvatore Pastorello.

“Dispiace aver passato il turno in questo modo perché volevamo giocarcela sul campo,ma non nascondiamo la nostra soddisfazione per la semifinale “.

Adesso dopo Pasqua si riprenderà, con le semifinali aspettando il nome della squadra avversaria che uscirà tra Cerami, Akragas, Virtus Favara, Troina, Enna e Cesaro’.