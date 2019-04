CALTANISSETTA – Prosegue inarrestabile con le “previste” cronotappe, l’avvicinamento alla fatidica data delle elezioni: 28 aprile. Il candidato sindaco Michele Giarratana (sostenuto da “Giarratana Sindaco – Caltanissetta Protagonista”, “Forza Italia – Berlusconi”, “Diventerà Bellissima – Giarratana Sindaco”, “Fratelli d’Italia – Sicilia Vera”, “UDC – Unione di Centro – Libertas”, “Avanti Caltanissetta”.) ha indicato tre Assessori: Sonia Sollami, Arcangelo Pirello e Simone Cusimano.

Simone Salvatore Cusimano, 35 anni, laurea in legge a Roma. Attualmente sales manager di una Multinazionale; in passato manager area marketing di una società di call center e docente di marketing in un ente di formazione locale. Già giornalista freelance e dirigente della Nissa Futsal.

Sonia Sollami, 43 anni, libera professionista, componente e segretario del consiglio dell’Ordine dei consulenti del lavoro, coadiutore fallimentare in materia di lavoro

Arcangelo Pirrello, 69 anni, geologo, già presidente nazionale dell’Epap, la Cassa dei geologi italiani. In passato ha ricoperto la carica di assessore ai LL.PP. del Comune di Caltanissetta nella Giunta Mancuso.

Inoltre è stata presentata la lista denominata “Giarratana Sindaco – Caltanissetta Protagonista”, composta da 15 uomini e 9 donne: Michele Giarratana, Salvatore Petrantoni, Michelangelo Lovetere, Beatrice Di Carlo, Giuseppe Fiocco, Andrea Gennuso, Romina Gerardi, Alessandra Giammusso, Sergio Giuliana, Gloria Marco, Salvatore La Corte, Anna La Verde, Vincenzo Mattina, Francesca Mendola, Paola Mercurio, Rosario Militello, Giorgia Moscarelli, Giovanna Mulè, Angelo Palermo, Fabrizio Parla, Sebastiano Ristagno, Toni Sgarlata, Mirella Siracusa, Leandro Sollami.