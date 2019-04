CATANIA – Pasticcere denunciato per furto a CATANIA. L’uomo, dipendente da diversi anni di un bar del centro, da tempo era solito rubare prodotti di pasticceria per poi regalarli ad amici o venderli ad altre attivita’ commerciali. I poliziotti hanno individuato un’attivita’ commerciale in cui i prodotti venivano venduti e, a tal riguardo, i titolari hanno confermato di acquistare (in nero) gli articoli dall’indagato. Per tali motivi verra’ data comunicazione agli organi competenti, Ufficio delle Entrate e Guardia di Finanza. In base alle denunce presentate dai titolari del bar, il danno arrecato all’esercizio sarebbe rilevante anche per i costi elevati dei prodotti rubati che vanno dai sacchi di pistacchio che costano oltre 100 euro a confezione, a prodotti di marca, colombe, uova di pasqua, liquori ed altro ancora. L’uomo, avendo la fiducia dei titolari, aveva le chiavi del locale dove entrava anche di notte, prima di iniziare l’attivita’ lavorativa facendosi aiutare, tra l’altro e in taluni casi, anche da un complice. Dopo l’ennesimo furto, la merce rubata e’ stata rinvenuta all’interno dell’auto del pasticcere posteggiata nei pressi del bar.