CALTANISSETTA – Nota stampa del candidato sindaco Salvatore Messana. Si è svolto, nel pomeriggio di lunedì 8 aprile, l’interessante confronto tra i Candidati alla carica di Sindaco di Caltanissetta e i rappresentanti della consulta delle disabilità dal quale abbiamo avuto modo di conoscere le esigenze specifiche legate al vissuto quotidiano ed ai bisogni strutturali di quanti vivono ed operano nel mondo dei diversamente abili nisseno (assistenza handicap gravi, accessibilità, sport, barriere architettoniche, legge ​n.112/2016 ​“Dopo di noi”, ecc…). Abbiamo avuto modo di presentare le nostre idee programmatiche che, partendo dalle risorse disponibili e dagli strumenti a disposizione, mirano a sostenere i diversamente abili e le loro famiglie, tutelando i loro diritti e sviluppando le potenzialità di ognuno. In merito ai temi specifici, è intenzione del candidato sindaco Salvatore Messana attuare politiche attive per il sostegno economico e logistico alle associazioni di volontariato e operatori del settore già presenti sul territorio, riconoscendone l’importanza nel supporto alle attività mediche e paramediche, spesso insufficienti del sistema sanitario nazionale. Ringraziamo la Consulta delle disabilità per l’invito e per l’attività di promozione culturale che opera sul territorio, esempio di genuino luogo di confronto.