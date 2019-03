“Il tribunale di Ravenna ha appena sbloccato i 10 milioni di euro che Anas dara’ agli affidatari che potranno di conseguenza riprendere il lavoro o meglio andare avanti a pieno regime per completare la fondamentale strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta che come sapete ho visitato insieme al presidente del Consiglio Conte due settimane fa”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli stamani durante un incontro alla Capitaneria di Porto di Messina. “E’ il terzo viaggio che faccio nell’arco di nove mesi di mandato ed inizio a capire quale sia la realta’ siciliana che e’ molto complicata dal punto di vista infrastrutturale – ha aggiunto – La Sicilia ha piu’ che mai bisogno di spostamenti in maniera ordinaria altrimenti non puo’ aumentare il turismo, l’economia e l’occupazione e ci sara’ un costante rischio di spopolamento nei territori interni. Non lo possiamo accettare. In questi due giorni abbiamo parlato sia di aeroporti che di porti, strade statali, strade provinciali e ferrovie. E’ volonta’ di questo governo di intervenire concretamente per sbloccare tanti cantieri”.