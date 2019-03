Una coppia di ventenni – Ylenia Giurdanella di 20 anni e Salvatore Calafato di 23 anni, entrambi di Ravanusa (Ag) – ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi, poco dopo le 11, sulla strada statale 557, all’altezza del chilometro 2,5,nei pressi di Campobello di Licata (Ag) con direzione Ravanusa. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, sono state una Ford Fiesta e una Fiat Panda. Il ragazzo e la ragazza che viaggiavano sulla Ford Fiesta sono deceduti sul colpo. La donna che era alla guida della Fiat Panda e’ rimasta incastrata fra le lamiere dell’utilitaria ed e’ stata tirata fuori dai vigili del fuoco. La donna: 41 anni di Campobello di Licata e’ in gravissime condizioni ed e’ stata gia’ ricoverata all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicatti’