Nissa Rugby in trasferta per la seconda fase del campionato di serie C. Il quindici nisseno, allenato da Andrea Lo Celso, reduce da quattro successi consecutivi vuole allungare la striscia vincente. I nisseni, domenica 31 marzo, saranno di scena a Librino contro i Briganti. La squadra si è allenata con costanza e determinazione per mantenere lo stato di forma e presentarsi a questo importante match nelle condizioni migliori.

A suonare la carica il capitano Michelangelo Rinaldi (al centro nella foto), nisseno doc, nato e cresciuto nella società del capoluogo nisseno. Rinaldi sprona i compagni: “Domenica è una partita importante con una sapore diverso; siamo reduci da quattro vittorie consecutive e vogliamo continuare così. Siamo in trasferta e carichi al punto giusto per disputare questo match. Stiamo lavorando anche sull’aspetto mentale per evitare cali di concentrazione; affronteremo la contesa contro i Briganti di Librino senza essere condizionati dalla paura di perdere o trascinati dalla foga di vincere. Noi facciamo il nostro gioco, consapevoli di essere cresciuti tanto, anche come amalgama di gruppo. Per me nisseno e capitano della Nissa Rugby, le emozioni sono tante: è un motivo di orgoglio e di onore essere capitano della squadra dove sono ‘nato’ e cresciuto rugbisticamente. Queste emozioni mi danno forza e spero di trasmetterle a tutta la squadra”

Sesta giornata – Domenica 31 marzo 2019

Vittoria Rugby – Rugby Palermo

Amatori Catania – Syrako Rugby

Briganti Librino CT – Nissa Rugby

Riposa: CUS Catania

CLASSIFICA

Rugby Palermo* 15

Nissa Rugby* 13

Syrako Rugby* 11

Amatori Catania 9

Briganti Librino CT* 6

CUS Catania 5

Vittoria Rugby 0

*Una partita in meno