SAN CATALDO. Inizia oggi 14 marzo alle 9,30 nella scuola media “Balsamo” la Giornata Nazionale del Braille. Previste attività di sensibilizzazione sull’importanza del sistema Braille che è quello con il quale non vedenti ed ipovedenti, sfruttando la tattilità riescono a leggere e a scrivere. L’evento è stato promosso dalla sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Caltanissetta di cui è presidente Alessandro Mosca. Nel corso della giornata odierna gli alunni della scuola media avranno la possibilità di condividere queste iniziative promozionali e di sensibilizzazione sul Braille in chiave formativa per una migliore e più adeguata integrazione. Prevista la partecipazione del presidente nazionale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto e del direttore generale Salvatore Romano.