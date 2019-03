SAN CATALDO. In occasione del sesto anniversario dell’elezione del sommo Pontefice Francesco avvenuta il 13 marzo del 2013, stasera alle 19,06 le campane della Chiesa Madre hanno suonato a festa per ricordare che, proprio il 13 marzo di sei anni fa, alle ore 19.06, il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, dopo il quinto scrutinio, divenne Papa con il nome di Francesco (nella foto). In tal modo anche la comunità cattolica sancataldese ha festeggiato il sesto anniversario di pontificato di Papa Francesco.