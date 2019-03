SAN CATALDO. Nell’ambito del progetto “Nati per leggere”, programma nazionale che prevede la lettura ad alta voce per bambini da 0 a 6 anni, è in programma il prossimo 18 marzo alle ore 16 nella Biblioteca comunale “Bernardino Giuliana” un incontro di lettura per i più piccoli nell'”angolo morbido” appositamente allestito con libri sensoriali e tattili e giocattoli. L’evento vedrà protagonisti i più piccoli nell’ottica di un percorso progettuale con il quale si vuol far crescere nei piccoli l’amore per la lettura come strumento indispensabile per una loro crescita armonica ed integrale.