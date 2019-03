SAN CATALDO. E’ stata convocata per le ore 17 del 22 marzo in prima convocazione l’assemblea dei soci della Società “Cesare Battisti” di cui è presidente Luigi Nocera (nella foto) e segretario Francesco Bellanca. L’assemblea è fissata in seconda convocazione per il 23 marzo alle ore 17. Tra i punti all’ordine del giorno che saranno trattati c’è la relazione del presidente Luigi Nocera sul suo operato, ma anche l’esame ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2018 e del Bilancio di Previsione 2019.