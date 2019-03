SAN CATALDO. Cerimonia ieri mattina al palazzo comunale. Qui la Giunta Comunale ha inteso pubblicamente riconoscere la grande generosità del cittadino Marcello Livrizzi nella foto). Come ha sottolineato il sindaco Giampiero Modaffari, Livrizzi <ha sempre mostrato disponibilità in tutte le occasioni in cui è stata richiesta la messa a disposizione del suo talento. Un cristallino esempio di cittadino attivo>. Al cittadino modello l’amministrazione comunale ha donato una pergamena ricordo.