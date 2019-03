I Carabinieri del Comando Stazione CC di Riesi hanno tratto in arresto, in esecuzione di apposita misura di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, Sezione GIP, un 56enne locale, C.R., resosi responsabile del reato di Atti Persecutori (Stalking) nei confronti di una donna che, vincendo le sue paure, ha denunciato il suo persecutore. L’attività di indagine dei Militari ha permesso di appurare che il reo, nonostante un primo intervento in cui a seguito delle proprie azione aveva ricevuto il divieto di avvicinamento, ha continuato a perseguire la donna fino a poco prima del suo arresto con continui pedinamenti e proposte. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Caltanissetta. La vittima, fin da subito assistita dai carabinieri della locale Stazione, si è finalmente liberata di un incubo.