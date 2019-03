La Polizia di Stato di Ragusa ha portato a termine una complessa attivita’ d’indagine in ordine a tre diverse associazioni per delinquere transnazionali specializzate in riciclaggio, furto e ricettazione di veicoli commerciali dall’Italia per Malta e Libia. Durante l’attivita’ investigativa la Sezione Polizia Stradale di Ragusa ha restituito a legittimi proprietari veicoli commerciali per diversi milioni di euro proprio mentre stavano prendendo il largo in direzione Malta. Oltre 150 uomini della Polizia di Stato hanno perquisito 50 obiettivi riconducibili a 40 indagati, rinvenendo un fucile, targhe rubate, veicoli e pezzi di ricambio di provenienza furtiva, documenti contraffatti e rubati. Polizia Stradale e Squadra Mobile di Ragusa in piu’ occasioni avevano proceduto al recupero devi veicoli presso il porto di Pozzallo (Rg).