RAGUSA – I carabinieri di Scicli, nel ragusano, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Ragusa per inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori 35 persone maggiorenni. L’operazione, che arriva dopo un’altra analoga effettuata nella settimana precedente, ha preso le mosse dalle segnalazioni dei dirigenti degli istituti scolastici cittadini, che a seguito delle ripetute assenze da scuola, hanno indicato i giovanissimi che non partecipavano senza giustificato motivo alle lezioni. Le indagini, durate diverse settimane, hanno permesso di accertare che 17 nuclei familiari, sia italiani che stranieri, non hanno ottemperato all’obbligo di istruzione dei giovanissimi. Sono stati quindi denunciati entrambi i genitori.