Un camionista del Ragusano e’ stato arrestato nel porto di Messina dopo che sul suo Tir sono stati scoperti 15 chili di hashish. L’arresto e’ stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Messina presso l’approdo delle navi di Tremestieri. La droga era nascosta in un vano della motrice dell’autoarticolato di grosse dimensioni, occultato in un sacco di plastica, nel tentativo di sfuggire ad un eventuale controllo dei cani antidroga.

Nel corso dei controlli effettuati dalle Fiamme Gialle sui mezzi in transito nella citta’ dello Stretto, grazie alle sofisticate procedure di analisi di rischio elaborate e all’esperienza investigativa maturata dai finanzieri, nonche’ al fiuto del cane antidroga Sara, e’ stato individuato l’autotreno, carico di frutta destinata al mercato all’ingrosso, all’interno del quale a seguito del controllo e’ stata rinvenuta la sostanza stupefacente.

Il corriere della droga, B.S., un uomo italiano originario della provincia di Ragusa, e’ stato tratto in arresto in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente associato presso il carcere di Messina “Gazzi