Un 25enne cittadino pachistano, richiedente asilo, e’ stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta per essere espulso. La disposizione e’ stata emessa dal Questore di Pordenone, Marco Odorisio. Il giovane, che era entrato in Italia dall’Austria, lo scorso 28 gennaio era stato indagato in stato di liberta’ per i reati di violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di una 20enne, sua connazionale, che aveva deciso di interrompere, gia’ da tempo, la loro relazione. Nella giornata di ieri la domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata dall’uomo era stata dichiarata inammissibile dall’Ufficio Immigrazione della Questura