Incidente mortale sulla SS115 all’altezza dello svincolo della frazione trapanese di Xitta, poco dopo le ore 22 di sabato 16 marzo. La vittima e’ un 22enne originario del Mali, Kone Ousmane, che e’ stato travolto da una Hyundai i10 mentre era a bordo della sua bici. Alla guida della vettura una ragazza di 21 anni, risultata positiva all’alcol test e per questa finita agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. La bicicletta della vittima e’ stata travolta e sbalzata sul ciglio della strada. I medici del 118 hanno tentato di rianimare il giovane ma per lui non c’e’ stato niente da fare. Il maliano era residente a Castellammare del Golfo e aveva il permesso di soggiorno in regola. Finora non e’ stato possibile rintracciare un familiare o un conoscente