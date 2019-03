CALTANISSETTA – L’INAIL di Caltanissetta sarà presente all’evento Quartieri in Salus del 20-22 marzo p.v. con l’allestimento di uno stand dedicato (Casa Inail ) ove verranno proiettati filmati e, tramite la collaborazione del personale amministrativo e sanitario dell’istituto , verrà data ampia informativa sulle attività e sulla tutela globale integrale ed integrata fornita al lavoratore infortunato e/o tecnopatico.

Particolare attenzione sarà data ai finanziamenti per la Riabilitazione e il reinserimento lavorativo e al Bando ISI 2018 che prevede anche l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 65% per le aziende interessate alla messa in sicurezza di impianti e attrezzature obsolete con nuove a marcatura CE.

La V Edizione del progetto “Quartieri in SALUS” si terrà nel plesso Scolastico “ G. Rodari” (Istituto Comprensivo Don Milani)- via Ferdinando I, nei giorni indicati e con orari dalle 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

L’evento, organizzato dal Comune di Caltanissetta (VI Commissione Consiliare Sanità) in collaborazione con l’Assessorato Regionale della Sanità, l’ASP di Caltanissetta, il CEFPAS e la partecipazione della Direzione Territoriale Inail di Caltanissetta-Enna, l’OMCEO, l’USR Sicilia, la Federfarma di Caltanissetta, ha lo scopo di fornire informazioni utili in materia di Salute e Sicurezza, nonché la possibilità di effettuare gratuitamente visite specialistiche.

Nell’ambito dell’iniziativa saranno svolti numerosi focus tematici, fra cui quello illustrato dal Direttore Territoriale Filippo Buscemi, che tratterà l’argomento “Le novità sull’assicurazione degli infortuni domestici: rivolto a chi si prende cura in modo abituale ed esclusivo, della casa e della famiglia.” in cui interverrà anche Katya Maniglia, Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail.