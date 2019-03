Il camionista Vittorio Barravecchia Tabbi’ e’ stato prosciolto da ogni accusa. L’uomo, difeso dall’avvocato Fabrizio Cavallo, del Foro di Catania, autista della ditta Migliorisi trasporti di Ragusa, era stato indagato per omicidio stradale plurimo per la morte di una famiglia, avvenuta la scorsa estate, il 24 agosto, sulla strada statale 626 in direzione Gela. A bordo di una 500X viaggiavano padre e due figli, la famiglia Barca, Flavia che guidava la macchina, il padre Salvatore ed Enzo, il fratello. Tutti e tre persero la vita in un incidente stradale. Erano molto conosciuti a Mussomeli e stavano rientrando da un matrimonio. In base alle evidenze investigative, ai rilievi effettuati dalla polizia stradale e alle testimonianze raccolte in fase di indagine, e’ emersa la totale estraeita’ al sinistro dell’autista del camion contro il quale l’autoa e’ andata a scontrarsi. Anche il conducente del mezzo pesante era rimasto ferito nell’impatto e il camion era andato a finire in una scarpata, nel tentativo di evitare lo scontro. Il pubblico ministero presso il tribunale di Caltanissetta, Simona Russo non avendo rinvenuto alcun elemento di responsabilita’ a carico Barravecchia Tabbi’ ha chiesto l’archiviazione della sua posizione. Il gip Marcello Testaquatra ha emesso il decreto di archiviazione, prosciogliendo l’indagato da ogni accusa e responsabilita’.