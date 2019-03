”Nel 2025 sarà una data in cui cittadini, imprenditori, turisti si potranno spostare tra i due principali città siciliane con normalità. Non dobbiamo fare cose strane, dobbiamo normalizzare il Paese e normalizzare soprattutto la Sicilia perché leggere da una delle slide di Rfi che da Palermo a Catania ci si impiega circa tre ore significa che non siamo in un paese civile, che non possiamo sfruttare le potenzialità che abbiamo. E quale stato oggi può permettersi questo?”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Catenanuova, nell’ennese. “Siccome vogliamo portare al successo la nostra popolazione – ha aggiunto – stiamo mettendo tutte le risorse che abbiamo allo stesso tavolo per provare a parlare la stessa lingua, quale dell’interesse pubblico”.