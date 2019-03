Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato l’avviso per il reperimento degli scrutatori in occasione delle elezioni del 28 aprile. Gli interessati possono presentare le istanze dal 4 al 9 aprile. La scelta dei 286 scrutatori (e dei supplenti) verrà effettuata per sorteggio in seduta pubblica.

I seggi saranno aperti sabato 27 aprile per la timbratura delle schede. Si voterà nella sola giornata di domenica 28 aprile dalle 7 alle 23 e lo spoglio delle schede avrà inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi 56 “normali” e dei 3 “speciali” (Casa circondariale di via Messina, carcere minorile di via Turati e ospedale “Sant’Elia”).

Eventuale ballottaggio (il 12 maggio). Ai presidenti andrà un compenso di 155,92 euro, agli scrutatori di 126,68 euro. A tal fine, il Comune ha già “impegnato” la spesa occorrente sia per il primo che per l’eventuale secondo turno, pari a 103.810,96 euro.

