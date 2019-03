RAGUSA – La Polizia ha arrestato a Comiso (Rg) un uomo di 41 anni, Luca Corifeo, per tentato omicidio. Avrebbe colpito ripetutamente con un crick un venditore ambulante durante una lite. I due erano gia’ noti agli inquirenti. Il ferito, V.F., era giunto in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale di Vittoria nella mattina del 20 febbraio scorso con una commozione cerebrale in trauma cranico, diverse ferite al cuoio capelluto e una frattura scomposta dell’osso parietale. L’uomo aveva detto che le ferite erano conseguenza di un sinistro stradale e rifiutava il ricovero in ospedale. Ma da informazioni assunte dagli inquirenti al mercato ortofrutticolo di Comiso e’ emerso che c’era stata una colluttazione tra lui e un altra persona. La ripresa di una videocamera di sorveglianza ha evidenziato che Corifeo, vicino ad una moto Ape, era stato raggiunto da V.F. con un coltello in mano. Corifeo ha preso dall’abitacolo del suo mezzo un crick mentre l’avversario tentava di ferirlo. Corifeo ha reagito colpendolo alla testa con il crick e facendolo stramazzare al suolo per poi infierire. Il diverbio tra i due era avvenuto per motivi riconducibili a vecchie diatribe per pregresse liti. Nel corso di un sopralluogo effettuato dagli operatori di Polizia in seguito alla visione del filmato e’ stato rinvenuto un manico di coltello nella zona del mercato ortofrutticolo , dove erano avvenuti i fatti. Il Gip del tribunale di Ragusa ha disposto la custodia in carcere per Corifeo. Gli agenti della Polizia hanno eseguito la misura nella notte portando Corifeo in carcere.