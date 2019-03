CALTANISSETTA – Martedì 19 Marzo in occasione della Festa di San Giuseppe, l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, tramite il Centro di Riabilitazione “Villa San Giuseppe”, celebrerà il consueto appuntamento della tradizionale “tavolata” e della benedizione del pane, condiviso con gli utenti e gli operatori di tutti servizi dell’Associazione. La Festa di San Giuseppe rappresenta per il Centro e per tutta l’Associazione un appuntamento unico nel suo genere, che viene presentato e portato avanti ormai da diversi anni. Con la scomparsa dell’anima della nostra Associazione, don Vincenzo Sorce, questo momento assume una significativa importanza essendo stato, oltre che il fondatore e presidente dell’Associazione, anche guida e “padre” di molte persone.

Quest’anno il Centro Diurno allarga la cerchia della condivisione e dedica l’intera giornata del 19 Marzo ad una parte della società che altrimenti ne sarebbe rimasta esclusa. Gli operatori e gli ospiti della struttura si recheranno infatti in visita alla Casa Circondariale di Caltanissetta ed alla Casa di Reclusione di San Cataldo, per intrattenersi con i numerosi papà che affollano le strutture, confrontarsi, consumare insieme il pane ed offrire loro un ricordo del momento trascorso insieme, preludio di un rapporto che l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” vuole continuare a portare avanti.