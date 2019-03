CALTANISSETTA – Conclusa con successo la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica che quest’anno la Lega Italiana per Lotta contro i Tumori ha promosso in partnership con le Associazioni ITALIA NOSTRA, LEGAMBIENTE, WWF, LIPU e COLDIRETTI della Provincia di Caltanissetta, promuovendo altresì, a distanza di una settimana, la Giornata Nazionale del Paesaggio per trasmettere ai giovani, in coincidenza con l’avvento della primavera, la cultura della prevenzione insieme al rispetto della natura e alla protezione dell’ambiente e del paesaggio come metodo di vita attraverso il mondo della scuola, istituzione pilota per veicolare il messaggio della prevenzione inteso come principio per la salvaguardia delle malattie dell’uomo e dell’ambiente in cui vive: IL PIANETA.

Studenti e docenti, sportivi con i colori della propria federazione, Associazioni Ambientaliste e dell’Agricoltura, cittadini, hanno dato vita per il terzo anno consecutivo alla staffetta del “Tedoforo della Prevenzione Oncologica”.

Il Tedoforo ha consegnato ai Dirigenti di tutti gli Istituti Scolastici della città, insieme ad un albero di Ulivo donato dalla Coldiretti, una bottiglia di olio extravergine di oliva (simbolo della Settimana Nazionale della Prevenzione), una targa contenete il messaggio “Un Albero per … la Vita!” e la proposta di un contratto di adozione della pianta di ulivo a validare l’impegno che le Associazioni di Volontariato e la Scuola assumono nei confronti delle nuove generazioni

La staffetta si è conclusa con la consegna del messaggio nella Sala Gialla del Comune al Sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo.

La manifestazione quest’anno ha voluto creare una correlazione tra la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica e la Giornata Nazionale del Paesaggio, un unione tra la LILT e le Associazioni ambientaliste e dell’Agricoltura per comunicare all’unisono la cultura della salvaguardia dell’ambiente e della prevenzione oncologica con lo scopo di sensibilizzare cittadini, scuole, sportivi e istituzioni ad adottare nella vita quotidiana i corretti stili di vita e a rispettare l’ambiente e il paesaggio.

Dal 16 al 24 marzo inoltre la LILT Caltanissetta ha svolto una campagna di prevenzione dei tumori della tiroide e dell’apparato urogenitale presso la sede di Viale della Regione n. 30 con visite ed ecografie gratuite.