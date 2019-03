Il sindaco Giovanni Ruvolo ha pubblicato la relazione di fine mandato: atto dovuto previsto dalla legge per descrivere la situazione finanziaria del Comune durante i cinque anni di amministrazione con i dati finali rapportati a quelli iniziali del 2014.

Durante i 5 anni di Ruvolo, il Comune “non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili” e non ha avuto fatti rilievi dalla Corte dei Conti. Non ha dichiarato il dissesto finanziario e non ha fatto ricorso al Fondo di rotazione: “sempre rispettato il patto di stabilità e il pareggio di bilancio e ha posto in essere azioni tese al contenimento della spesa“. L’indebitamento del Comune è passato da 6 milioni 45.015,88 euro del 2014 a 5 milioni 488.738,88 euro del 2018. Le spese del personale sono state stabili e si aggirano sui 12 milioni e mezzo annui.

Il primo cittadino ha “lasciato” parlare i dati: l’equilibrio finanziario ha consentito la stabilizzazione dei precari. Il sindaco uscente ha evidenziato “il dato di una città che è cresciuta e che ha recuperato una ventina di postazioni nelle varie classifiche che vengono redatte ed ha la possibilità di risalire ulteriormente”. Inoltre “sono orgoglioso di avere cambiato l’immagine della piazza Garibaldi che prima era inavvicinabile per la presenza delle auto in sosta e per le condizioni in cui era tenuta e che oggi esprime tutta la sua bellezza“.

RELAZIONE DI FINE MANDATO