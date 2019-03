CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà un ventiduenne di nazionalità ghanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattina di martedì 26 marzo, una pattuglia appiedata di agenti della Polizia di Stato, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, transitando per via Palestro ha notato il giovane che, alla loro vista, si è dato a precipitosa fuga per le viuzze del quartiere Provvidenza. Dopo un breve inseguimento, il fuggiasco è stato bloccato in via Goldoni. Di seguito alla perquisizione personale e a quella domiciliare, sono state sequestrate dagli agenti alcune stecchette di hashish destinate al mercato illegale degli stupefacenti, un coltello intriso di sostanza stupefacente e un grinder per triturare la marijuana.

E’ il secondo episodio in meno di 48 ore che ha registrato la fuga di un pusher straniero concluso con l’arresto delle forze dell’ordine. Lunedì 25 marzo era stata la volta di trentasettenne di nazionalità gambiana; anche in questa occasione il manigoldo si era dato, vanamente, alla fuga: l’inseguimento a piedi si era concluso in corso Umberto, dove il fuggiasco era stato bloccato ed arrestato.