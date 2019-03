CALTANISSETTA – Si è insediato il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, nominato dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta, Daniele Marraffa. Come componenti effettivi sono stati nominati: Savoja Michele (Presidente), Maira Riccardo (Segretario), Bruno Liborio Mario, Scarlata Nicola Calogero, Sillitti Michele, Palmeri Lorenzo, Polizzi Maurizio, Riggi Cataldo Giovanni, Lo Nigro Piero Salvatore. Come componenti supplenti: Ballaera Salvatore, Valenza Cataldo Massimo, Lipani Danilo Maria, Messana Caterina Patrizia, Ridolfo Angelo, D’Agostino Michele, Oliva Onofrio, Carapezza Rosario, Lanzarone Carmelo. La riforma degli Ordinamenti Professionali (DPR 7/8/2012 n.137) ha istituito, presso gli Ordini Provinciali, i Consigli di Disciplina, ai quali sono affidati compiti di istruzione e decisioni delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli Albi Professionali degli Ordini o Collegi, compreso il mancato adempimento all’obbligo formativo. Il Presidente ha evidenziato che oltre all’etica e alla deontologia professionale, è obbligatorio per gli iscritti l’aggiornamento professionale continuo inteso come un dovere, considerato l’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico. L’Ordine deve garantire a tutti gli iscritti,sia liberi professionisti che dipendenti pubblici, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e competenze su tematiche innovative, al fine di assicurare la più elevata qualità ed efficacia della prestazione professionale. Agli iscritti all’ordine è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio professionale e alla valorizzazione della figura dell’Agronomo.