Caltanissetta. Indetta dal Comune manifestazione d’interesse per avviso pubblico di selezione di un Revisore Legale

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha pubblicato una manifestazione d’interesse per un avviso pubblico di selezione di n. 1 Revisore legale per l’attivazione di procedure di verifica amministrativo-contabile per il progetto POC “Legalità 2014-2020”.

L’Incarico prevede l’esecuzione di procedure di verifica convenute ai sensi dell’International Standard on Related Services (ISRS) 4400 relativamente al progetto denominato “Sistema di videosorveglianza territoriale nel Comune di Caltanissetta – 2024” e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per concludersi con la consegna della relazione sui risultati emersi afferente all’ultimo rendiconto predisposto dall’Ente beneficiario e, comunque, in tempo utile a consentine la trasmissione all’Autorità di gestione, a cura dell’Ente beneficiario, entro e non oltre il 31 ottobre 2026.

Gli interessati devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali del MEF (Ministero Economia e Finanze) in ottemperanza al D.Lgs. 39/2010, possedere pregresse esperienze coerenti con l’oggetto delle attività da svolgere e non ricadere in situazioni di conflitto di interesse con la presente Amministrazione.

I candidati devono rispondere al presente avviso compilando il modello di Istanza di partecipazione (All. A) e allegando inoltre:

– Curriculum Vitae attestante esperienze di verifica amministrativo-contabili coerenti con l’ affidamento in oggetto;

– Dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse e il possesso e mantenimento dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 giugno 2021, n. 145, redatta secondo il modello allegato (All. 1.A.3 – Modello di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse e possesso requisiti di onorabilità);

– Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;

Si allegano inoltre al presente avviso, per opportuna conoscenza, la procedura di verifica inoltrata dal Ministero dell’Interno (Allegato 1), 1o schema di disciplinare di incarico (Allegato 1.A), il modello di relazione sui risultati emersi (Allegato 1.A.1) e la checklist di verifica (Allegato 1.A.2).

Sarà possibile presentare manifestazione di interesse entro e non oltre il giorno 08/06/2026 ore 12:00, da far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it, utilizzando l’apposito n1odello di istanza di partecipazione all’avviso (All. A).

Tutti i candidati che risponderanno al presente avviso, una volta verificati i requisiti richiesti dal bando, saranno invitati alla procedura di aggiudicazione che avverrà tramite sorteggio pubblico in data da stabilire successivamente. Per tutti gli altri dettagli e allegati con scheda di incarico, disciplinare e modello di relazione è possibile consultare l’albo pretorio.