Sicilia, Anas. Eseguito rilievo laser scanner 3D sul costone roccioso della SS 113 Gioiosa Marea – Gliaca di Piraino (Me)

I tecnici Anas della Struttura Territoriale Sicilia hanno eseguito un rilievo Laser Scanner 3D del costone roccioso ubicato a valle della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, nel tratto compreso tra Gioiosa Marea e Gliaca di Piraino, in provincia di Messina.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività tecniche finalizzate alla valutazione delle condizioni di stabilità del versante interessato dalla frana verificatasi il 15 febbraio 2026, che aveva coinvolto il costone roccioso tra Torre delle Ciavole e contrada Zappardino, rendendo necessaria la chiusura al traffico del tratto stradale interessato.Le operazioni di rilievo si sono svolte in un contesto particolarmente complesso sotto il profilo geomorfologico e ambientale.

La presenza di una significativa colonia di gabbiani ha infatti impedito l’esecuzione in sicurezza delle attività tramite l’impiego della flotta di droni normalmente utilizzata per questo tipo di acquisizioni.Per garantire comunque l’esecuzione del rilievo in piena sicurezza e con elevati standard di precisione, Anas ha adottato una soluzione tecnica alternativa mediante l’utilizzo di un sistema Laser Scanner 3D installato all’estremità della passerella del By-Bridge attraverso una piastra metallica appositamente predisposta.

L’acquisizione dei dati è stata effettuata in modalità “Stop & Go”, metodologia che ha consentito di assicurare la necessaria stabilità strumentale durante tutte le fasi operative, permettendo di ottenere una dettagliata modellazione tridimensionale del versante roccioso.I dati acquisiti saranno ora analizzati dai tecnici specializzati al fine di definire gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale.