Pnrr, Meloni: “Primato Ue a Italia, 416 traguardi raggiunti e 550mila progetti conclusi”

“Grazie all’impegno corale del sistema Italia, dei ministeri, delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei soggetti attuatori siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l’Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell’attuazione del piano”.

Lo dice la premier, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato per la giornata inaugurale dell’evento ‘L’Italia del Pnrr – Creare modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta’, promosso dal ministro agli Affari europei, Tommaso Foti, con la Commissione Ue, sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, e organizzato dalla Struttura di missione Pnrr della Presidenza del Consiglio dei ministri presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. “Un primato – aggiunge – che trova corrispondenza nei numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: 166 miliardi di euro ricevuti 416 traguardi raggiunti, 660mila progetti finanziati di cui 550mila conclusi e circa 100mila in fase avanzata di realizzazione”.