CALTANISSETTA – Martedì 19 marzo nella Palestra della Scuola di Santa Lucia, Via Maddalena Calafato, 78, alle ore 17:00, come preannunciato nel programma “NON SOLO 8 MARZO”, si terrà l’evento “8 Marzo delle Bambine” spazio narrativo – teatrale di fiabe al femminile per bambine e bambini di tutta la Città; durante l’incontro sarà presentata la “Carta dei Diritti della Bambina” promossa dalla FIDAPA e già depositata preso il Comune in attesa di approvazione.

L’evento è promosso dalla Consulta Femminile Comunale in collaborazione con le associazioni Allattamore e Laribò.

La Consulta Femminile ringrazia la Scuola e le insegnanti Mariella Bruno, Selina Castello, Donatella Miraglia per la disponibilità e l’impegno dimostrati ed esprime la propria gratitudine a Serena Miceli dell’associazione Metanoeite per la collaborazione competente e creativa.