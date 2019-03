CALTANISSETTA – Capire come utilizzare al meglio i social network per agevolare e semplificare il proprio lavoro. È stato questo il tema centrale della masterclass di SimplyBiz “Social Identity for Business”, arrivata ieri alla sua terza edizione, ospitata dalla scuola professione Euroform di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

SimplyBiz è una testata giornalistica focalizzata sull’intermediazione creditizia e una società che offre servizi di consulenza, formazione, comunicazione e ricerca personale nel settore del credito. Tra le sue attività ci sono anche incontri a titolo divulgativo sull’uso dei canali di comunicazione social per imprese e professionisti.

L’evento di ieri si è concluso con un momento di team building cooking, attività finalizzata all’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie all’organizzazione e gestione di una brigata di cucina, team che può essere paragonato a un gruppo di lavoro. Durante la preparazione del pasto l’interazione dei partecipanti favorisce la condivisione di strumenti, spazi, conoscenze e obiettivi in un clima di divertimento e informalità. Parallelamente la forte decontestualizzazione del lavoro di squadra rispetto alla routine agevola le dinamiche di apprendimento. Per questo motivo il format del team building cooking ha un crescente successo, dando risultati tangibili nel momento in cui i partecipanti rientrato nei propri uffici per il proprio lavoro.

Durante l’attività la condotta dei singoli partecipanti viene osservata con attenzione e, per chi lo desidera, è possibile ricevere nei giorni successivi una valutazione della propria performance, con consigli pratici su come eventualmente migliorare alcuni aspetti del lavoro fatto all’interno del gruppo.