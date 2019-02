SAN CATALDO. Il presidente del comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa, stamani presso il comune di San Cataldo, alla presenza del sindaco Giampiero Modaffari (nella foto), dell’architetto Luigi Lauricella nella qualità di responsabile del Settore ambiente, all’assessore Angelo La Rosa, ha firmato, nella qualità di adottante, la convenzione “Adotta un’Aiuola”. Con la sottoscrizione sarà affidata la gestione del verde pubblico presente nella rotatoria di Via Aldo Moro, al Comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna. Come ha spiegato lo stesso Vincenzo Siracusa: <In questo modo si potrà riqualificare la rotatoria che collega via G. Dalla Chiesa con Via Pizzo Carano, da anni in stato di abbandono>.