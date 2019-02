SAN CATALDO. Disposto dal sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua per usi alimentari alle utenze rifornite nella zona industriale di San Cataldo scalo. Il provvedimento è stato adottato a seguito di una nota dell’Asp, dipartimento di prevenzione Sian di Caltanissetta, con cui è stato comunicato che , a seguito di analisi chimiche su campioni d’acqua prelevati dal punto di prelievo Caltanissetta 29 (Zona Industriale San Cataldo Scalo) e dal punto prilievo 25 Cimitero San Cataldo, è stata rilevata la presenza di torbidità superiore al limite massimo prescritto dalla legge. Tale ordinanza di non potabilità dell’acqua per uso alimentare prevede l’obbligo per i responsabili degli esercizi pubblici alimentari di adottare le misure di autocontrollo, previste dal sistema HACCP.