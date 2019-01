RIESI – Sabato 12 Gennaio presso la Chiesa Valdese di Riesi, con il patrocinio del Comune di Riesi, a cura dell’Associazione Amici della Musica di Caltanissetta e dell’Associazione Culturale “Patio 65”, con la direzione artistica del M.° Crocifisso Ragona, si è esibito in concerto il “Sicily Denner Clarinet Ensemble” diretto dal M.° Salvatore Ciccotta. Il concerto ha proposto un repertorio vario, con brani tratti dalla letteratura musicale classica rielaborati e arrangiati dal M.° Ciccotta per questo tipo di ensamble composto da clarinetti con diversi timbri, dal piccolo in Mib al clarinetto Basso. Il numeroso pubblico presente ha apprezzato entusiasta l’esibizione, ed ha tributato ripetuti applausi ai giovani musicisti e al Direttore.