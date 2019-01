In Sicilia il primo parco giochi al mondo vietato a Facebook. Stop a telefoni e chat o scattera’ una multa simbolica per finanziare iniziative di solidarieta’. Una ‘macchina del tempo’ misurera’ la durata del distacco da internet e social. Il progetto a Balestrate, nel Palermitano, a cura di un comitato di genitori che ha fatto ricorso al crowdfunding. L’appello dei promotori: e’ ancora possibile effettuare donazioni. Telefonini banditi, dunque, divieto di chattare, social e siti web off limits. L’idea e’ di un comitato di genitori che ha realizzato il progetto che sorgera’ a Balestrate, provincia di Palermo, grazie a una raccolta fondi di enti pubblici e privati. Il parco sorgera’ nell’atrio di una scuola elementare e sara’ accessibile a tutti. La prima pietra verra’ posta a giorni grazie alla disponibilita’ dell’amministrazione locale che ha messo a disposizione uno dei cantieri di lavoro finanziati dalla Regione siciliana. L’iniziativa consentira’ di portare a termine i primi interventi murari, poi tocchera’ ai volontari definire il progetto molto piu’ ambizioso il cui costo si aggira sugli 80 mila euro.