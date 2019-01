PALERMO – La guardia di finanza, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, in collaborazione con personale dello Scico, sta eseguendo 14 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto nei confronti di italiani e stranieri accusati di sfruttamento dell’immigrazione clandestina, contrabbando di tabacchi lavorati, fittizia intestazione di beni e attivita’ economiche. Alcuni indagati sono stati bloccati al porto di Palermo, agli imbarchi per la Tunisia. Uno di essi aveva in una borsa circa 30 mila euro, la cui provenienza resta da accertare. Contestualmente, e’ in corso il sequestro di tre aziende operanti nel trapanese e riconducibili al presunto promotore dell’organizzazione criminale (un ristorante, un cantiere nautico e una azienda agricola, ritenuti oggetto del reimpiego degli illeciti proventi), di immobili, automezzi, due pescherecci, denaro contante e disponibilita’ finanziarie per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Ulteriori notizie sull’operazione saranno diffuse in mattina