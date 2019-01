PALERMO – Dopo lo scandalo assenteismo scoppiato all’assessorato alla Sanita’ della Regione Siciliana nel novembre 2018, arrivano le prime sanzioni: tre lettere di licenziamento sono partite dal dipartimento Funzione pubblica e personale all’indirizzo di altrettanti dipendenti coinvolti nell’inchiesta portata avanti dalla guardia di finanza e altre due sarebbero in arrivo. Si tratta di licenziamenti “senza preavviso”, che arrivano in base all’articolo 55 quater del testo unico sul pubblico impiego: una norma che prevede il licenziamento “per giusta causa” in caso di falsa attestazione della presenza in servizio.

Il blitz delle fiamme gialle negli uffici dell’assessorato di piazza Ottavio Ziino, a Palermo, il 27 novembre scorso, porto’ alla luce quella che gli investigatori definirono “una consoldiata prassi di assenteismo ingiustificato realizzata attraverso un andirivienei di dipendenti pubblici che, in completa autonomia, gestivano i loro turni di servizio con presenze fittizie debitamente e furbescamente certificate”. Gli indagati nell’inchiesta furono 42. I “furbetti del cartellino”, tramite lo scambio dei badge e l’utilizzo dei pc aziendali, sarebbero riusciti “in modo sistematico ad attestare false presenze”. Molti dipendenti, infatti, nonostante risultassero in servizio, “erano soliti recarsi a lavoro con circa tre ore di ritardo, occuparsi di faccende private quali la spesa o il parrucchiere”. In alcuni casi raggiungevano a che localita’ fuori Palermo. Le fiamme gialle hanno scoperto il tutto attraverso pedinamenti e microspie.