SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha approvato l’aggiornamento annuale dello Stato patrimoniale dell’ente comunale per l’anno 2018 con la contabilizzazione economico patrimoniale dei beni immobili del Comune ai fini dell’adozione di un sistema contabile integrato secondo il nuovo Piano dei conti integrato. Sulla base del nuovo inventario dei beni mobili del Comune sono stati riconosciuti beni demaniali per 1.355.648,96 di euro, fabbricati per 10.169.188,31 di euro, macchinari attrezzature ed impianti per € 51.605,51 di euro, attrezzature e sistemi informatici per 13.287,69 euro, automezzi e motomezzi per 20.302,54 di euro, mobili e macchine per ufficio per 13.593,98 euro, immobilizzazioni in corso ed acconti per 5.549.107,89 di euro. Il tutto per un totale di 17.172.734,88 euro. Nel dettaglio, tra i beni inseriti nell’inventario, il Teatro comunale De Curtis (Centro servizi culturali) ha registrato una valutazione di 1.047.161,28 euro, il palazzo comunale di Via cavalieri di Vittorio Veneto 514.300 euro, l’asilo nido di via Turati 169.552,80 euro, Palazzo Mifsud 556.740,34 euro, il centro diurno per minori di via Mattarella 455.504 euro, la casa di riposo per anziani 409.963,49 euro, il centro servizi integrato della zona artigianale pubblica di contrada Banduto 1.136.600 euro, il Palazzetto dello sport Fausto Coppi 683.060 euro, l’ufficio collocamento di Via Mirisola 40.434,80 euro, il campo sportivo comunale “Marco Tomaselli” 161.960,89 euro, i campi di tennis di Via Don Bosco 351.137,89 euro, la scuola elementare Verga 1.294.302,45 euro, la scuola materna “Morvillo” 263.186,44 euro, la Scuola Media Polizzi 1.263.452,05 euro, il Parco Urbano 309.750,10 euro, i lotti dell’area artigianale pubblica non ancora venduti 169.041,90 euro, il cimitero comunale di contrada Santa Lucia 16.030,82 euro, e la Biblioteca comunale di Largo Fonte 51.180,88 euro.